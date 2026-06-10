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Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области

Жителей просят не приближаться к обломкам ракет и беспилотников.

Источник: Время

Режим «Ракетная опасность» отменен в Нижегородской области. Он действовал утром 10 июня, сообщает региональное РСЧС.

Жителей просят при обнаружении обломков не приближаться к ним, а позвонить по телефону 112.

Напомним, что ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода к настоящему времени отменены.

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