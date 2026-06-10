Состав с артистами из восьми городов прибыл в Омск на «Театральном поезде»

Поезд простоит в Омске до вечера 11 июня. Главное событие второго дня — приезд на вокзал Сергея Безрукова. Ему передадут арт-символ от Омской области, который он повезёт дальше по маршруту в Тюмень, а затем в Москву. Провожать состав приглашают всех желающих 11 июня в 21:30.