Состав с артистами из восьми городов прибыл в Омск на «Театральном поезде»

Необычный состав прибыл на омский железнодорожный вокзал утром 10 июня — в город заехал «Театральный поезд» с артистами из разных уголков страны, об этом сообщили в департаменте культуры Омской области.
Поезд встречали на первом пути. Вагоны оформлены не как обычные купе, а как небольшие сцены: драматические, кукольные, музыкальные. Внутри — артисты из восьми городов России, которые будут давать спектакли, проводить мастер-классы и встречаться со зрителями.
Поезд простоит в Омске до вечера 11 июня. Главное событие второго дня — приезд на вокзал Сергея Безрукова. Ему передадут арт-символ от Омской области, который он повезёт дальше по маршруту в Тюмень, а затем в Москву. Провожать состав приглашают всех желающих 11 июня в 21:30.
Ранее мы рассказывали, какую программу подготовили для омичей на два дня — спектакли, мастер-классы и встречи с известными артистами.