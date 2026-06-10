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В Нижнем Новгороде открыли памятник выдающемуся физику Гапонову‑Грехову

Монумент разместили в сквере, носящем имя учёного, где раньше стоял дом, в котором проживал Андрей Викторович.

В Нижнем Новгороде появилась скульптурная композиция в честь Андрея Викторовича Гапонова‑Грехова — знакового деятеля отечественной науки, создателя Института прикладной физики РАН и выпускника радиофизического факультета ННГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Монумент разместили в сквере, носящем имя учёного, — на территории возле ИПФ РАН, там, где раньше стоял дом № 52 по улице Ульянова, в котором проживал Андрей Викторович.

На церемонии открытия памятника присутствовал президент ННГУ Роман Григорьевич Стронгин.

Напомним, что ранее нижегородцам рассказали пять фактов о великом физике Андрее Гапонове-Грехове. Например, в девятом классе будущий академик экстерном закончил школу и поступил сначала в горьковский политех.