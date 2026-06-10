Для судостроительной отрасли России создается единая цифровая экосистема

Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа можно насчитать с десяток судостроительных заводов. Однако большая часть их в силах строить лишь небольшие (самоходные баржи, плашкоуты, малые рыболовные сейнеры) или, в лучшем случае, среднетоннажные суда. Так, в Приморье по программе «квоты под киль» на первом этапе будет построено 16 краболовов. Активно подключилась к участию в проекте Приморская верфь во Владивостоке. Для сооружения краболовов перестроил свои мощности и Находкинский СРЗ. Проект реализуется более чем успешно и, очевидно, будет продлен и в будущем.