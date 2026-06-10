Для судостроительной отрасли России создается единая цифровая экосистема. Разработки, нацеленные на цифровую трансформацию этой сферы, представили на прошедшем во Владивостоке Морском конгрессе ведущие эксперты ГК «СиСофт» и Объединенной судостроительной корпорации. Пилотной площадкой для внедрения сквозной информационной модели, охватывающей весь производственный цикл — от проектирования до строительства, станет легендарный нижегородский завод «Красное Сормово».
В целом отрасль прошла сложный период адаптации и теперь переходит от простого замещения иностранных комплектующих к созданию собственных уникальных технологий.
На Дальнем Востоке ключевой темой стало развитие мощностей для крупнотоннажного судостроения. Верфи Приморского и Хабаровского краев разрабатывают проекты модернизации производственных линий, поскольку требуется строительство новых сухих доков и эллингов для удовлетворения растущего спроса на крупнотоннажные суда, необходимые для работы на СМП и для каботажных перевозок между портами Дальнего Востока.
Крупные верфи подтвердили готовность размещать заказы на производство отдельных узлов и агрегатов на малых и средних предприятиях Дальневосточного федерального округа. Это позволит не только загрузить производственные мощности, но и создать устойчивую экосистему поставщиков внутри макрорегиона. Для привлечения инвестиций в эти проекты активно используются федеральные инструменты поддержки, а также механизмы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.
Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа можно насчитать с десяток судостроительных заводов. Однако большая часть их в силах строить лишь небольшие (самоходные баржи, плашкоуты, малые рыболовные сейнеры) или, в лучшем случае, среднетоннажные суда. Так, в Приморье по программе «квоты под киль» на первом этапе будет построено 16 краболовов. Активно подключилась к участию в проекте Приморская верфь во Владивостоке. Для сооружения краболовов перестроил свои мощности и Находкинский СРЗ. Проект реализуется более чем успешно и, очевидно, будет продлен и в будущем.
Вернулась жизнь и на стапели Комсомольского-на-Амуре ССЗ. Но тут акцент по традиции делается на выполнении прежде всего гособоронзаказа. На предприятии строится серия корветов и малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. В активе выполненных заказов — строительство грузопассажирского автомобильно-железнодорожного транспортного парома для нужд Сахалинской области, а также многофункционального аварийно-спасательного судна.
Пытается нащупать пути выхода из кризиса Хабаровский судостроительный завод. Предприятие недавно было передано в собственность края и, очевидно, будет выполнять заказы регионального уровня. Известно, что завод начал строить дебаркадеры.
Свои задачи, в том числе по части судостроения, успешно выполняет владивостокский «Дальзавод» (Дальневосточный центр судостроения и судоремонта ОСК).
В ДФО ключевая тема — развитие мощностей для крупнотоннажного судостроения.
Есть определенный потенциал в этом направлении и у Славянского СРЗ. Но основная специализация этих крупных предприятий все же судоремонт.
Активно работает по заказу правительства Приморья Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. В 2025 году он спустил на воду грузопассажирское судно «Алексей Старцев» и служебно-разъездное судно «Меркурий» и сейчас достраивает скоростной пассажирский катамаран на подводных крыльях. В мае 2026 года здесь прошла церемония закладки килей двух судов для морской перевозки грузов и колесной техники на островные и удаленные прибрежные территории с возможностью выгрузки на необорудованный берег.
Однако флагманом судостроения в ДФО стал расположенный в приморском городе Большой Камень завод «Звезда», который запустил серии крупнотоннажных судов, ориентированных на работу на Северном морском пути. В период с 2020 по 2026 год заказчикам было передано 8 судов, включая ранее не выпускавшиеся в стране нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс», арктический танкер-челнок, танкеры-продуктовозы. Более 20 судов находятся в активной стадии строительства. А всего в портфеле заказов «Звезды» — свыше 60 гражданских судов.
В настоящее время на ССК «Звезда» работают более 6 тысяч сотрудников, а к окончанию строительства всех объектов коллектив должен превысить 7,5 тысячи человек. Строительство объектов верфи, которую правильнее бы было называть кластером, ведется параллельно с реализацией производственной программы. В планах предприятия — строительство ледоколов, в том числе и серии «Лидер», крупнейших судов такого класса в мире.
На Морском конгрессе был представлен еще один проект, который в случае реализации затмит даже масштабы производства ССК «Звезда». Проектирование нового предприятия стартовало в начале 2026 года. Кластер с рабочим названием «Приморская верфь» разместится в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе, недалеко от бывшего золоотвала ТЭЦ-2 Владивостока. Специализация этой верфи — крупнотоннажные гражданские суда. К строительству комплекса предполагается привлечь китайские предприятия, основное оборудование и технологии также будут из Поднебесной.
В планах — строительство крупнейших атомных ледоколов серии «Лидер».
Объем инвестиций в строительство Приморской верфи оценивается в 600 миллиардов рублей. Для сравнения: общий объем инвестиций в развитие «Звезды» по результатам двух очередей строительства планируется в размере 337,5 миллиарда рублей.
Если ССК «Звезда» входит в структуру «Роснефти», то новая мегаверфь является проектом Объединенной судостроительной корпорации.
— Новая верфь вместе с «Северной верфью» в Санкт-Петербурге, которую ждет масштабная модернизация, станут тем каркасом, с которого начнется долгожданное реформирование индустрии судостроения. То, что мы сейчас делаем, заложит основу для облика индустрии на 50−60 лет, — заявил глава ОСК Андрей Пучков.
Известно, что еще осенью 2024 года руководство ОСК представило площадку для строительства новой верфи президенту РФ Владимиру Путину и получило одобрение на строительство. Сообщалось, что производственная мощность нового судостроительного комплекса составит 12 судов в год, а ввод в эксплуатацию намечен на 2032 год. Кластер будет способен строить самые крупные суда: балкеры, танкеры, контейнеровозы, газовозы.