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Для судостроительной отрасли России создается единая цифровая экосистема

Для судостроительной отрасли России создается единая цифровая экосистема. Разработки, нацеленные на цифровую трансформацию этой сферы, представили на прошедшем во Владивостоке Морском конгрессе ведущие эксперты ГК «СиСофт» и Объединенной судостроительной корпорации. Пилотной площадкой для внедрения сквозной информационной модели, охватывающей весь производственный цикл — от проектирования до строительства, станет легендарный нижегородский завод «Красное Сормово».

Источник: "Российская газета"

Для судостроительной отрасли России создается единая цифровая экосистема. Разработки, нацеленные на цифровую трансформацию этой сферы, представили на прошедшем во Владивостоке Морском конгрессе ведущие эксперты ГК «СиСофт» и Объединенной судостроительной корпорации. Пилотной площадкой для внедрения сквозной информационной модели, охватывающей весь производственный цикл — от проектирования до строительства, станет легендарный нижегородский завод «Красное Сормово».

В целом отрасль прошла сложный период адаптации и теперь переходит от простого замещения иностранных комплектующих к созданию собственных уникальных технологий.

На Дальнем Востоке ключевой темой стало развитие мощностей для крупнотоннажного судостроения. Верфи Приморского и Хабаровского краев разрабатывают проекты модернизации производственных линий, поскольку требуется строительство новых сухих доков и эллингов для удовлетворения растущего спроса на крупнотоннажные суда, необходимые для работы на СМП и для каботажных перевозок между портами Дальнего Востока.

Крупные верфи подтвердили готовность размещать заказы на производство отдельных узлов и агрегатов на малых и средних предприятиях Дальневосточного федерального округа. Это позволит не только загрузить производственные мощности, но и создать устойчивую экосистему поставщиков внутри макрорегиона. Для привлечения инвестиций в эти проекты активно используются федеральные инструменты поддержки, а также механизмы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа можно насчитать с десяток судостроительных заводов. Однако большая часть их в силах строить лишь небольшие (самоходные баржи, плашкоуты, малые рыболовные сейнеры) или, в лучшем случае, среднетоннажные суда. Так, в Приморье по программе «квоты под киль» на первом этапе будет построено 16 краболовов. Активно подключилась к участию в проекте Приморская верфь во Владивостоке. Для сооружения краболовов перестроил свои мощности и Находкинский СРЗ. Проект реализуется более чем успешно и, очевидно, будет продлен и в будущем.

Вернулась жизнь и на стапели Комсомольского-на-Амуре ССЗ. Но тут акцент по традиции делается на выполнении прежде всего гособоронзаказа. На предприятии строится серия корветов и малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. В активе выполненных заказов — строительство грузопассажирского автомобильно-железнодорожного транспортного парома для нужд Сахалинской области, а также многофункционального аварийно-спасательного судна.

Пытается нащупать пути выхода из кризиса Хабаровский судостроительный завод. Предприятие недавно было передано в собственность края и, очевидно, будет выполнять заказы регионального уровня. Известно, что завод начал строить дебаркадеры.

Свои задачи, в том числе по части судостроения, успешно выполняет владивостокский «Дальзавод» (Дальневосточный центр судостроения и судоремонта ОСК).

В ДФО ключевая тема — развитие мощностей для крупнотоннажного судостроения.

Есть определенный потенциал в этом направлении и у Славянского СРЗ. Но основная специализация этих крупных предприятий все же судоремонт.

Активно работает по заказу правительства Приморья Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. В 2025 году он спустил на воду грузопассажирское судно «Алексей Старцев» и служебно-разъездное судно «Меркурий» и сейчас достраивает скоростной пассажирский катамаран на подводных крыльях. В мае 2026 года здесь прошла церемония закладки килей двух судов для морской перевозки грузов и колесной техники на островные и удаленные прибрежные территории с возможностью выгрузки на необорудованный берег.

Однако флагманом судостроения в ДФО стал расположенный в приморском городе Большой Камень завод «Звезда», который запустил серии крупнотоннажных судов, ориентированных на работу на Северном морском пути. В период с 2020 по 2026 год заказчикам было передано 8 судов, включая ранее не выпускавшиеся в стране нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс», арктический танкер-челнок, танкеры-продуктовозы. Более 20 судов находятся в активной стадии строительства. А всего в портфеле заказов «Звезды» — свыше 60 гражданских судов.

В настоящее время на ССК «Звезда» работают более 6 тысяч сотрудников, а к окончанию строительства всех объектов коллектив должен превысить 7,5 тысячи человек. Строительство объектов верфи, которую правильнее бы было называть кластером, ведется параллельно с реализацией производственной программы. В планах предприятия — строительство ледоколов, в том числе и серии «Лидер», крупнейших судов такого класса в мире.

На Морском конгрессе был представлен еще один проект, который в случае реализации затмит даже масштабы производства ССК «Звезда». Проектирование нового предприятия стартовало в начале 2026 года. Кластер с рабочим названием «Приморская верфь» разместится в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе, недалеко от бывшего золоотвала ТЭЦ-2 Владивостока. Специализация этой верфи — крупнотоннажные гражданские суда. К строительству комплекса предполагается привлечь китайские предприятия, основное оборудование и технологии также будут из Поднебесной.

В планах — строительство крупнейших атомных ледоколов серии «Лидер».

Объем инвестиций в строительство Приморской верфи оценивается в 600 миллиардов рублей. Для сравнения: общий объем инвестиций в развитие «Звезды» по результатам двух очередей строительства планируется в размере 337,5 миллиарда рублей.

Если ССК «Звезда» входит в структуру «Роснефти», то новая мегаверфь является проектом Объединенной судостроительной корпорации.

— Новая верфь вместе с «Северной верфью» в Санкт-Петербурге, которую ждет масштабная модернизация, станут тем каркасом, с которого начнется долгожданное реформирование индустрии судостроения. То, что мы сейчас делаем, заложит основу для облика индустрии на 50−60 лет, — заявил глава ОСК Андрей Пучков.

Известно, что еще осенью 2024 года руководство ОСК представило площадку для строительства новой верфи президенту РФ Владимиру Путину и получило одобрение на строительство. Сообщалось, что производственная мощность нового судостроительного комплекса составит 12 судов в год, а ввод в эксплуатацию намечен на 2032 год. Кластер будет способен строить самые крупные суда: балкеры, танкеры, контейнеровозы, газовозы.

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