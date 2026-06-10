Профессор РАН Богачёв: взрыв Бетельгейзе станет самым значимым событием в астрономии

Сама природа солнечной активности пока не очень понятна. Мы на 10 тыс. лет назад проследили и знаем, какой она была. Но что такое 10 тыс. лет на фоне жизни Земли? Что было 100 тыс. лет назад, я уже не знаю, потому что за такие времена солнечная радиация не оставляет никаких следов, а уж за миллион лет тем более.