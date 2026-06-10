Профессор РАН Богачёв: взрыв Бетельгейзе станет самым значимым событием в астрономии

— Зачем предсказывать космическую погоду?
— Вспышка на Солнце — фактически ядерный взрыв. Это радиация, потоки плазмы. Освоение космоса неразрывно связано с постоянным мониторингом солнечной активности, особенно когда мы говорим о полетах человека.
Большинство вспышек на Землю влияют ограниченно. Тем не менее раз в 100−200 лет [на Солнце] происходят вспышки примерно в 10 [и даже в] 100 раз более мощные, чем самые сильные из того, что мы сейчас видим. Раз в тысячу лет происходят супервспышки — в тысячу раз более сильные, чем сейчас. Хочется научиться прогнозировать такие события.
Когда вам говорят, что завтра будет магнитная буря, я советую этому верить, если говорит серьезная организация. Обычно мы угадываем. Но супервспышки мы, конечно, не прогнозируем.
— Почему?..
— Понимаете, мы не можем прогнозировать события, ни одно из которых не видели своими глазами. Мы не знаем, есть ли у них предвестники. Может, в течение года Солнце накапливает энергию, а может быть, всплывает какое-то гигантское пятно из-под поверхности Солнца, производит супервзрыв, потом погружается обратно, и снова Солнце спокойно. Мы вообще не понимаем, как это выглядит.
— Какая звезда из изученных во Вселенной самая большая?
— Поскольку Солнце — звезда-карлик, то для нее все [вокруг] большое. Есть звезды, которые, как Бетельгейзе, например, — в тысячу раз больше Солнца. (Красный сверхгигант в созвездии Ориона, примерно в 17−18 раз массивнее Солнца — прим. ТАСС). Если Бетельгейзе поместить на место Солнца, то Земля оказалась бы внутри нее.
— Что сейчас происходит с Бетельгейзе?
— Бетельгейзе — звезда-сверхгигант. У них, в отличие от Солнца, которое живет около 5 млрд лет и еще столько же проживет, очень яркая, но короткая жизнь — несколько млн лет. Ничтожный миг по меркам Вселенной.
Бетельгейзе — звезда, прожившая свою жизнь, уже умирающая. В ней сгорел весь водород, он горит дольше всего — ну, скажем, 10 млн лет, потом, примерно 100 тыс. лет горит гелий, потом загорается углерод, который горит всего сто лет, а затем еще быстрее горят другие элементы.
И в конечном счете эта цепочка запускается так быстро, что звезда в последней стадии «прогорает» за доли секунды. Как спичка вспыхивает и разлетается. По сути, это и есть взрыв сверхновой.
Вопрос про Бетельгейзе сводится к простой вещи: на какой она сейчас стадии. Если на стадии горения гелия, тогда у нее есть [впереди] примерно 100 тыс. лет. Если на стадии горения углерода, тогда [есть] вероятность, что она вспыхнет уже завтра, довольно большая. Ведутся споры между учеными.
Ясно одно — это будет самое значимое астрономическое событие в истории человечества.
— Ее взрыв представляет угрозу для Земли?
— Будет исключительно красивое зрелище. Рядом с Землей когда-то уже взрывалась сверхновая. Остатки от того взрыва — Крабовидная туманность. Можно посчитать по скорости разлета, когда она была точкой [звездой]. Это как раз начало второго тысячелетия на Земле. Потом в китайских летописях нашли упоминание так называемой гостьи: в 1054 году на дневном небе появилась очень яркая звезда.
Но до нее примерно 6 тыс. световых лет, а до Бетельгейзе — [приблизительно] 600, в 10 раз ближе. Это значит, что яркость будет в 100 раз выше. Это будет феноменальное зрелище.
Она будет точкой, которая светится ярче, чем Луна, ночью от нее будут тени. Но опасности для Земли она не представляет. Да, взрыв сверхновой — это чудовищно опасное явление. Там огромные потоки гамма-излучения, но они все-таки имеют направленное действие. Гамма-лучи не во все стороны летят, а по определенными направлениям. И, судя по всему, это не будет направлено на Землю, пройдет мимо.
— Если предположить негативный сценарий взрыва Бетельгейзе, то это было бы фатально для Земли?
— Воздействие на Землю потоков сильного гамма-излучения — это, пожалуй, наиболее опасная вещь. Гамма-фотон очень энергичный, попадая в атмосферу Земли, он разрушает атом кислорода. Соответственно, если число гамма-квантов, которые прилетели к нам сюда, больше, чем число атомов в атмосфере, то вся атмосфера просто превращается в облако плазмы. Очевидно, Земля при таком событии будет полностью стерилизована.
Но, повторюсь, все-таки Бетельгейзе [находится] далековато. Если бы Проксима Центавра была сверхновой, нам стоило бы уже думать, куда эвакуироваться. (Проксима Центавра находится на расстоянии примерно 4 световых лет от Земли — прим. ТАСС).
— Пишут, что Бетельгейзе могла уже взорваться.
— Теоретически есть вероятность, что Бетельгейзе уже не существует, но на нашем небе она по-прежнему присутствует, горит и еще жива. Если она взорвется прямо сейчас, мы об этом узнаем через 600 лет.
— Какие загадки Солнца предстоит решать ученым будущего?
— Например, нагрев солнечной короны: мы видим, что над «холодной» поверхностью Солнца в 6 тыс. градусов по Цельсию существует горячая атмосфера с температурой миллион градусов. Так как энергия Солнца идет из центра наружу, получается, что холодная поверхность греет что-то горячее. Это не очень логично с точки зрения термодинамики.
Тут много теорий, но это глобальная проблема — такие же короны у [многих] горячих звезд. Это, видимо, общий механизм, который везде запускается и везде создает этот эффект, но не очень понятно, каким способом.
Сама природа солнечной активности пока не очень понятна. Мы на 10 тыс. лет назад проследили и знаем, какой она была. Но что такое 10 тыс. лет на фоне жизни Земли? Что было 100 тыс. лет назад, я уже не знаю, потому что за такие времена солнечная радиация не оставляет никаких следов, а уж за миллион лет тем более.
Каким было Солнце, менялся ли его 11-летний цикл с эволюцией? Всегда ли оно было таким спокойным? Жизнь появилась где-то 4 млрд лет назад, когда Солнце было совсем другим. Это большая нерешенная задача — восстановить прошлое Солнца.
— Что ждет его в будущем?
— Через 4−5 млрд лет оно превратится в красного гиганта. Распухнет, конечно, не до размеров Бетельгейзе, но раз в 100 увеличится как минимум. И, по-видимому, в процессе такого увеличения оно все-таки уничтожит ближайшие планеты.
— И Землю в том числе?..
— Оно точно уничтожит Меркурий, который окажется внутри него и испарится, как капля воды. По-видимому, такая же судьба ждет Венеру. Красивая планета, очень жалко. Земля, скорее всего, из мироздания не исчезнет, поскольку Солнце до нее не дорастет. Однако оно окажется близко, полностью сожжет ее.
— Обуглит?..
— Да, испарятся все океаны. Конечно, никакая жизнь там не будет возможна, но как небесное тело Земля уцелеет, и уцелеют все дальнейшие планеты.
Когда Солнце переживет стадию активного самоуничтожения, то оно превратится в белого карлика. Это звезда примерно размером с Землю, очень холодная (по сравнению со звездой-прародительницей — прим. ТАСС), но сохраняющая значительную массу. Очень плотная, очень тяжелая. И поэтому сохранится [достаточное] гравитационное притяжение.
Обугленная Земля по-прежнему будет вращаться вокруг этого белого карлика так же, как [Марс], Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
Такая Солнечная система, с виду почти похожая на нынешнюю, без двух планет, с шестью оставшимися, с белым карликом в центре, которого вообще не будет видно (светимость белых карликов крайне низкая, а размеры по сравнению со звездой-прародительницей очень малы — прим. ТАСС), может существовать [практически] вечно.