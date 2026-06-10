«Я думала, мы станем ближе»: главная ошибка, которую совершают 90% женщин, пытаясь «спасти» холодного мужчину

«Я работала с парой, где жена 7 лет “спасала” безработного мужа от депрессии. Она всяческие его опекала и всеми силами пыталась сделать так, чтобы глаза супруга снова загорелись, но он стал ещё пассивнее. Знаете, что я сказала ей? “Ты играешь роль его мамы, которая никогда не устаёт. Но у мамы есть побочный эффект — инфантилизация”. Когда она перестала спасать, он… зашевелился. Через три месяца устроился на работу. Спасение убило в нём мужчину. Его отсутствие — воскресило», — считает Олеся Суркова. Все женщины говорят эти две фразы, но мужчины упорно не понимают их смысл.