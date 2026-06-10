Улицу Аэродромную в Хабаровске перекрыли до конца лета

Улица Аэродромная в Хабаровске будет недоступна для проезда до конца лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее перекрытие дороги в связи со строительством межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4 планировалось ввести с 20 мая, однако сроки сдвинулись. Теперь движение по этой улице приостановили с 10 июня и до 27 августа.