Улицу Аэродромную в Хабаровске перекрыли до конца лета

Улица Аэродромная в Хабаровске будет недоступна для проезда до конца лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее перекрытие дороги в связи со строительством межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся ТЭЦ-4 планировалось ввести с 20 мая, однако сроки сдвинулись. Теперь движение по этой улице приостановили с 10 июня и до 27 августа.
— Этот проект критически важен для города: переход котельной на природный газ сделает производство энергии более экологичным и эффективным, — отмечали ранее в городской администрации, уточняя, что общая протяженность трассы составляет 14 км.
Общественный транспорт в указанный срок будет курсировать по улице Промывочной. Здесь специалисты смонтировали временные остановочные платформы.
После выполнения основных работ подрядчику необходимо будет восстановить территорию: привести в порядок дорожное полотно, тротуары, обустроить постоянные остановочные платформы.