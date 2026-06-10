Жительницу Хабаровского края оштрафовали за сообщения в домовом чате

В Хабаровском крае суд обязал участницу домового чата опровергнуть сообщения, в которых она обвинила соседа в противоправных действиях. Решение принял Хабаровский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Поводом стал конфликт в групповом чате одного из мессенджеров. В нём состояли жители домов с нескольких улиц, всего 44 человека. 19 мая 2025 года одна из участниц написала сообщения о соседе, заявив, что он якобы крал строительные материалы и коммунальные ресурсы, незаконно подключался к сетям и жестоко обращался с животными.
Суд установил, что эти утверждения были поданы как факты, но доказательств женщина не представила. Кроме того, в адрес мужчины прозвучали оскорбления в грубой и унизительной форме.
Лингвистическая экспертиза подтвердила, что спорные фразы носили оскорбительный характер и были направлены на дискредитацию истца. В итоге суд признал сведения недостоверными и порочащими его честь и достоинство.
Теперь ответчица должна в течение пяти дней после вступления решения в силу опубликовать опровержение в том же домовом чате. Также с неё взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Истец просил 150 тысяч рублей, но эту сумму суд снизил. Решение уже вступило в законную силу.