Жительницу Хабаровского края оштрафовали за сообщения в домовом чате

Поводом стал конфликт в групповом чате одного из мессенджеров. В нём состояли жители домов с нескольких улиц, всего 44 человека. 19 мая 2025 года одна из участниц написала сообщения о соседе, заявив, что он якобы крал строительные материалы и коммунальные ресурсы, незаконно подключался к сетям и жестоко обращался с животными.