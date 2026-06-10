На хабаровских перекрёстках заработали светофоры с ИИ

На ключевых перекрёстках Хабаровска начали работу светофоры, оснащенные детекторами с искусственным интеллектом, которые не просто переключают цвета, а анализируют обстановку и сами подстраиваются под плотность потока. Проект реализуется благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба краевого правительства.
В этом году город получит девять умных светофоров, и на это выделено 47,4 миллиона рублей. Детекторы уже смонтированы на пересечениях Карла Маркса с остановками «Комбинат» и «Восточная», а также на Краснодарской. На очереди — перекрёстки с Выборгской, переулком Санитарным, школой № 23, переулком Краснореченским и Промышленной. А в 2027 году Хабаровск ждёт настоящий прорыв: установят ещё 40 светофоров с ИИ, и на эти цели заложено около 150 миллионов рублей. Умные объекты появятся на улицах Ленина, Пионерской, Павла Морозова и Краснореченской.
На днях работы стартовали на перекрёстке Карла Маркса и Московской. Старый светофор отслужил десять лет, и теперь его меняют на более заметный: диаметр светофильтра вырос с 200 до 300 миллиметров, а над дорогой появится дополнительная линза. Хабаровчанин Артём, который проезжает этот перекрёсток почти ежедневно, уже заметил разницу. «Удивился, когда узнал, что здесь установлен умный светофор. Рассчитываю, что благодаря таким технологиям в городе действительно станет меньше пробок», — поделился он.
Система работает не по шаблону, а учится. Как пояснил заместитель директора МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Дмитрий Нечаев, искусственный интеллект месяц исследует перекрёсток с помощью камер и датчиков и только потом составляет индивидуальную схему работы светофора. В Хабаровске сегодня около 300 светофорных объектов, и значительную их часть до сих пор контролируют специалисты в ручном режиме. Теперь им на помощь постепенно приходит автоматика.
В краевом минтрансе подчёркивают, что применение современных технологий, камер и детекторов движения напрямую работает на безопасность водителей и пешеходов. Первые результаты уже заметны: заторов становится меньше, а ритм перекрёстков подстраивается под реальную жизнь, а не под усреднённые нормативы. Хабаровск вошёл в число городов, где светофор перестаёт быть просто железным регулировщиком и становится частью цифровой инфраструктуры.