Народные приметы на 11 июня: чего нельзя делать в день Федосьи Колосятницы?

В народном календаре — Федосья Колосятница (второе название — Гречишница). С этой датой в стародавние времена было связано множество суровых запретов. Также про этот день говорили, что он стоит всех понедельников, вместе взятых. Сегодня мы вспомним суеверия наших пращуров и выясним, что можно, а что нельзя делать 11 июня, чтобы не навлечь на себя беду.