Народные приметы на 11 июня: чего нельзя делать в день Федосьи Колосятницы?

11 июня православная церковь вспоминает сразу двух святых: преподобную деву Феодосию Константинопольскую, жившую в VIII веке, и мученицу Феодосию Тирскую, принявшую смерть за веру в начале IV столетия.
В народном календаре — Федосья Колосятница (второе название — Гречишница). С этой датой в стародавние времена было связано множество суровых запретов. Также про этот день говорили, что он стоит всех понедельников, вместе взятых. Сегодня мы вспомним суеверия наших пращуров и выясним, что можно, а что нельзя делать 11 июня, чтобы не навлечь на себя беду.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 11 июня: что нельзя делать.
В день Федосьи Колосятницы на Руси действовал строжайший запрет на любые проявления грусти и уныния. Наши предки верили: слезы, пролитые в этот день, притянут несчастья и горести до следующего лета.
Категорически не подходит этот день для амурных дел. 11 июня люди старались избегать любых любовных признаний и тем более свадебных торжеств. Существовало поверье: семья, созданная в этот день, не проживет и года без крупных скандалов, а в итоге и вовсе распадется. Поэтому сватов и женихов в Федосьин день не ждали.
Не советовали мудрецы прошлых столетий и отправляться в дальнюю дорогу. Тем, кто осмелится покинуть родные края, пророчили одни лишь трудности: то телега сломается, то конь захромает, а то и вовсе лихие люди нападут. Ни одна поездка в этот день не сулила удачного завершения.
Запрещалось браться за любые начинания — будь то крупные проекты или мелкие домашние дела. В народе говорили: всё, к чему приступишь 11 июня, непременно провалится. Особенно это касалось денежных вопросов — новые предприятия грозили крупными убытками и долгами.
В этот день старались не ссориться и не спорить даже по пустякам. В старину верили: даже незначительная размолвка, случившаяся 11 июня, способна навсегда разрушить самые теплые и доверительные отношения. Помириться после такой ссоры, по поверьям, уже не представлялось возможным.
Не разрешалось шумно играть, прыгать или бегать по земле. В старину поговаривали: ко дню Федосьи земля набирает особую силу, и беспокоить её громкими криками или топотом — значит навлечь беду. Даже детям строго-настрого запрещали носиться по двору и шуметь.
Не рекомендовалось пользоваться посудой со сколами и трещинами. Такие предметы обихода — открытая дверь для нужды и пустого кошелька. Поэтому все тарелки и чашки с изъянами без жалости выбрасывали, чтобы не зазывать в избу безденежье.
Обижать пауков 11 июня считалось дурной приметой: наказанием за проступок должна была стать нищета, предупреждали старцы в давние времена.
Незамужним девушкам в Федосьин день полагалось соблюдать особую осторожность. Девушкам, которые грезили о скором замужестве, не разрешалось занимать место на углу за обеденным столом. Старики говорили: если усесться туда11 июня, то не видать ей свадебного венца — женихи обходить будут стороной. Кроме того, барышням советовали не посещать лес, чтобы случайно не столкнуться с нечистью.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 11 июня: что можно делать.
Хотя день Федосьи и слыл несчастливым, находились занятия, которые помогали задобрить судьбу. К таким делам на Руси относили хлопоты по хозяйству, а прежде всего — приготовление хлеба. Женщины в этот день обязательно ставили опару и пекли пышный каравай, нередко придавая ему форму круга, а сверху украшая замысловатыми завитками и маленькими фигурками из того же теста. Такая выпечка, согласно народным поверьям, олицетворяла лад в доме, сытость и душевное спокойствие.
Свежеиспеченным хлебом полагалось угощать соседей, родню и даже случайных путников. На Руси верили: всё добро, которое человек отдаст в этот день, вернется к нему троекратно.
Молодежь отправлялась в поле, чтобы «величать рожь». Если к 11 июня хлеба уже выбросили колос, девушки водили хороводы и пели обрядовые песни. Считалось, что такие ритуалы помогают вымолить у природы обильный урожай.
Именно с этого дня крестьяне начинали сеять гречиху и высаживать бобы, за что святую Феодосию в народе и прозвали Гречишницей.
Добрым делом почиталось подкармливать домашнюю скотину печным хлебом — это сулило приплод и прибавление в хозяйстве. Сам день располагал к отдыху и семейному общению: все работы старались закончить до полудня, а вторую половину дня провести в кругу самых близких.
Сновидения в ночь с 10 на 11 июня в народе называли вещими. В народе говорили: то, что привидится в ночь на Федосью, непременно сбудется. Чаще всего такие сны указывали на грядущие доходы или траты. Самые точные предсказания могли увидеть именинники этого дня.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 11 июня.
Приметы на день Федосьи Колосятницы в старину называли надежным ориентиром на будущий урожай и погоду в ближайшие дни. Заметив в поле колосья озимых, люди на Руси надеялись, что этим летом смогут набрать много грибов.
По тому, с какой стороны ржаной колос набирал цвет, наши пращуры предугадывали, сколько будет стоить мука в этом году. Так, если хлеба зацветали сверху, цена будет высокой.
Если поутру над рекой или озером угадывается влажная дымка, день будет теплым и солнечным. Но когда туман казался сухим, без росинок, ждали беды на полях — такой знак предвещал скудный урожай и порчу посевов.
За пчелами в этот день следили особенно тщательно: если насекомые торопливо и всем роем возвращались домой, следовало ждать скорого ненастья.
Если ветер дул весь день в одном направлении и к ночи усиливался, ждали затяжных дождей с кратковременными прояснениями. А когда порывы ветра начинались сразу после окончания дождя, это означало, что непогода задержится надолго.
Приметы советовали потрогать колючки репейника: если они на удивление мягкие и не ранят пальцы, быть осадкам. А когда на листьях черемухи выступали капельки, словно дерево плакало, это тоже верно указывало на приближающийся ливень.
Жаркий день 11 июня предвещал, что белых грибов в этом сезоне будет немного.
Утренняя роса, обильно покрывавшая траву, сулила жаркую погоду.
Именинники 11 июня.
В этот день именины празднуют Феодосия и Фаина, а также Александр, Андрей, Иван, Константин и Мария.