От +17 до +29, ливни, грозы, град и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 июня

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до штормовых 20 — 23 м/с. Утром в отдельных районах осядет туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 — 18 м/с, а лишь в отдельных районах до 20 — 23 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, местами выпадет кратковременный дождь, вероятна гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром.