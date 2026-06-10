«Сложно даже на несколько часов привозить их к себе»: Валерия рассказала о совместном времени с внуками

«Пока дети совсем маленькие (до полутора лет), сложно даже на несколько часов привозить их к себе, так как у них жесткий режим сна, питания, поэтому Мирона мы навещаем. А Селинка — девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий. Поэтому мы заранее с учетом занятости с обеих сторон договариваемся, когда Селинка, например, на неделю приедет к нам», — говорит Валерия.