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Топ самых дорогих молодых звезд: сколько получают за концерт Ваня Дмитриенко и Xolidayboy

KP.RU: Ваня Дмитриенко получает за концерт до 9 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Певец Ваня Дмитриенко возглавляет топ-5 самых востребованных молодых исполнителей с гонораром до 9 миллионов рублей за концерт. Об этом KP.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.

В большом материале мы проанализировали — кто из российских звезд наиболее востребован в этом летнем сезоне с концертами в регионах.

«Топ-5 самых востребованных молодых исполнителей возглавляет 20-летний Ваня Дмитриенко. Гонорар у него сейчас от 5−9 млн рублей, в зависимости от региона. Чем регион дальше от Москвы, тем выше стоимость концерта», — рассказал он.

Продюсер также объяснил популярность концертов артиста. По его словам, роман с дочкой актрисы Юлии Пересильд Аней сыграл свою роль. Также у Дмитриенко накопилось немало хитов, в том числе дуэт с Григорием Лепсом.

На втором месте по сборам на концертах среди молодежи певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), третье место — у Акмаля. На четвертом — Niletto, а пятерку лучших замкнула Валерия Василевская (псевдоним — Bearwolf).

Ранее сайт KP.RU писал, что певцы Zivert и Ваня Дмитриенко получили награды лучших исполнителей на Муз-ТВ. Дмитриенко также получил награду за «Лучший дуэт» с исполнительницей Аней Пересильд.