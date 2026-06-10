Топ самых дорогих молодых звезд: сколько получают за концерт Ваня Дмитриенко и Xolidayboy

«Топ-5 самых востребованных молодых исполнителей возглавляет 20-летний Ваня Дмитриенко. Гонорар у него сейчас от 5−9 млн рублей, в зависимости от региона. Чем регион дальше от Москвы, тем выше стоимость концерта», — рассказал он.