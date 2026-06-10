Дело не только в ностальгии: Как выбрать пломбир с настоящим сливочным вкусом как в СССР

Проблема начинается не там, где состав длинный, а там, где его маскируют. Если продукт называется пломбиром, в нём не должно быть заменителя молочного жира. Если растительные жиры заменили молочные полностью, это уже замороженный десерт. Он может быть съедобным, сладким и даже вкусным, но это не тот продукт, который люди вспоминают под словом «пломбир». Честная этикетка важнее ностальгии.