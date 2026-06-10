Певица Валерия высказалась о запрете фонограммы: «Аудитория сама должна сделать выбор»

Певица Валерия выступила против запрета фонограммы в выступлениях российских исполнителей. Она отметила, что аудитория должна сама делать выбор, и если людям больше нравится сам артист, его подача на сцене и энергия, и она готова при этом закрывать глаза на фонограмму — почему слушатели/зрители должны этого лишаться? Об этом Валерия сказала в интервью KP.RU.
«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист, не важно», — считает певица.
Сама Валерия при этом отметила, что относится к числу артистов, которые поют самостоятельно. Исполнители старой закалки набрали запас прочности и не пользуются фонограммой, научившись в свое время на бесконечных повторениях, перезаписях неудачных дублей и тому подобном.
Валерия: «Иногда я устаю и думаю: вот бы отпустить вожжи».