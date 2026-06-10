СМИ: В Новосибирске женщина родила прямо на улице

Один из местных жителей, который принял роды, рассказал, что спускался по лестнице на работу, услышал крики, вышел из подъезда и увидел рожающую женщину. Он подставил руки, чтобы ребенок не упал на бетон, а затем передал его матери роженицы. После этого мужчина поднялся домой за ножницами, чтобы перерезать пуповину, и позвал соседку-медика. Другие соседи вынесли пеленки, чтобы завернуть малыша.