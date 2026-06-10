СМИ: В Новосибирске женщина родила прямо на улице

В Новосибирске женщина родила прямо на улице на Вертковской улице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «КП — Новосибирск».
Очевидица события рассказала, что сначала услышала крики о помощи и подумала, что женщина получила травму. Когда прохожие вызвали скорую, ребенок уже появился на свет. Рядом с роженицей находились ее мать и супруг. Новорожденный — мальчик.
Один из местных жителей, который принял роды, рассказал, что спускался по лестнице на работу, услышал крики, вышел из подъезда и увидел рожающую женщину. Он подставил руки, чтобы ребенок не упал на бетон, а затем передал его матери роженицы. После этого мужчина поднялся домой за ножницами, чтобы перерезать пуповину, и позвал соседку-медика. Другие соседи вынесли пеленки, чтобы завернуть малыша.
Когда приехала скорая, мужчина ушел на работу. По его словам, девушка родила сына и планировала назвать его Захаром, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что девушка, родившая в туалете аэропорта турецкой Антальи, все еще не может вернуть ребенка. По словам адвоката Виктории Елисеевой, россиянка находилась в состоянии шока, поэтому оставила малышку.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. Россиянка родила девочку в туалете и бросила ее, после чего собиралась улететь из страны. Ребенка нашли уборщики. Женщину задержали и посадили в тюрьму в Турции. Россиянка провела за решеткой девять месяцев, после чего ее освободили.