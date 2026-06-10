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«Он стал более разборчивым»: Певица Валерия о том, почему Иосиф Пригожин стал реже общаться с журналистами

Валерия объяснила более сдержанное общение Пригожина с журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Продюсер Иосиф Пригожин стал реже беседовать с журналистами, хотя раньше охотно давал интервью и всегда отвечал эмоционально и развернуто. О причинах такой смены поведения в отношении общения с прессой рассказала его жена — певица Валерия — в интервью KP.RU.

«Мой муж словоохотлив, очень отзывчив. Когда журналисты задают ему какие-то вопросы, он с удовольствием на них отвечает. Мне кажется, что он стал более разборчивым. Тем более что некоторые журналисты оказываются не очень ответственными — могут прямую речь переиначить так, что меняется смысл сказанного», — говорит артистка.

Валерия уточнила, что Пригожин продолжает общаться с журналистами, но только с теми, которым доверяет. Также певица рассказала, что сейчас они с супругом увлеклись съемкой домашних, семейных рилсов — коротких видео для соцсетей. Это не только забавно и интересно для семьи, но и помогает в продвижении проектов.

Ранее KP.RU сообщил, что Валерия прокомментировала слухи о разводе с Иосифом Пригожиным после публикаций о разделе имущества. Во время прогулки по Москве она записала видео с продюсером, в котором он сказал: «Покажи меня, пожалуйста. Че ты меня прячешь ото всех?».