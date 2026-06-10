«Он стал более разборчивым»: Певица Валерия о том, почему Иосиф Пригожин стал реже общаться с журналистами

«Мой муж словоохотлив, очень отзывчив. Когда журналисты задают ему какие-то вопросы, он с удовольствием на них отвечает. Мне кажется, что он стал более разборчивым. Тем более что некоторые журналисты оказываются не очень ответственными — могут прямую речь переиначить так, что меняется смысл сказанного», — говорит артистка.