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Школьники из Китая побывали на крыше администрации Красноярска

На протяжении недели ребята изучали русский язык и путешествовали.

Источник: Комсомольская правда

Школьники из Китая завершили образовательный курс по русскому языку и получили дипломы на крыше администрации Красноярска. Об этом рассказали в мэрии. После успешного прохождения курса замглавы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева вручила туристам дипломы. Церемонию решили совместить с проведением небольшой экскурсии.

За неделю в Красноярске дети успели побывать в знаковых местах города, познакомиться с культурой страны и обрести приятелей.

Поездка состоялась благодаря соглашению о сотрудничестве между лицеем № 1 и Чанчуньской школой иностранных языков.