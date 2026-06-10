Школьники из Китая побывали на крыше администрации Красноярска

Школьники из Китая завершили образовательный курс по русскому языку и получили дипломы на крыше администрации Красноярска. Об этом рассказали в мэрии. После успешного прохождения курса замглавы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева вручила туристам дипломы. Церемонию решили совместить с проведением небольшой экскурсии.
За неделю в Красноярске дети успели побывать в знаковых местах города, познакомиться с культурой страны и обрести приятелей.
Поездка состоялась благодаря соглашению о сотрудничестве между лицеем № 1 и Чанчуньской школой иностранных языков.