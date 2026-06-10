Россияне рассказали, сколько раз в год путешествуют на автомобиле

Они провели онлайн-опрос среди автопутешественников, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек, которые путешествуют 2−3 раза в год и за последний год были в автопутешествии.