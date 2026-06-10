В День России изменится график работы почтовых отделений Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в России — выходной день, в связи с чем 11 июня рабочий день большинства почтовых отделений региона сократится на один час.
Исключение составят 18 крупных почтовых отделений Красноярска, Ачинска, Канска, Железногорска, Дивногорска и других населённых пунктов региона — они будут работать в праздник по обычному расписанию. 13 июня почтовые отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Несмотря на изменения в работе отделений, почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.
Большинство услуг Почты жители Красноярского края могут получить онлайн, независимо от графика работы отделений.