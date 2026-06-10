Бикович: гражданство РФ повлияло на международную карьеру, но о выборе не жалею

По мнению Биковича, убеждения имеют ценность лишь тогда, когда человек готов нести за них ответственность. «Что значит моя любовь к России, если я не готов за это чуть-чуть пострадать? Или имеют ли принципы ценность, если вы не готовы за них расплатиться? Я думаю, только тогда имеют ценность», — отметил актер.