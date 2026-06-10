Бикович: гражданство РФ повлияло на международную карьеру, но о выборе не жалею

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Получение российского паспорта отразилось на международной карьере сербского и российского актера Милоша Биковича, однако он не жалеет о своем выборе.
«Я знаю, что это (получение паспорта РФ — прим. ТАСС) помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь», — сказал Бикович в интервью ТАСС.
Актер отметил, что его отношения с Россией выходят за рамки профессиональной деятельности. «Моя связь с Россией другого качества. Она духовная. То, что я получил такую любовь, признание и коллег, и публики, и народа, для меня благословение», — подчеркнул он.
По мнению Биковича, убеждения имеют ценность лишь тогда, когда человек готов нести за них ответственность. «Что значит моя любовь к России, если я не готов за это чуть-чуть пострадать? Или имеют ли принципы ценность, если вы не готовы за них расплатиться? Я думаю, только тогда имеют ценность», — отметил актер.
Бикович получил российское гражданство в феврале 2021 года.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.