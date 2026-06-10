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В Красноярском крае аграриев будут судить за добычу песка вместо строительства теплиц

В Емельяновском округе перед судом предстанут двое родственников, которых обвиняют в краже полезных ископаемых.

В Емельяновском округе перед судом предстанут двое родственников, которых обвиняют в краже полезных ископаемых. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, 59-летний красноярец вместе с 30-летним сыном еще в 2012 году учредили компанию для выращивания сельхозпродукции. Позже под предлогом строительства тепличных комплексов они арендовали участок сельскохозяйственного назначения в Емельяновском округе.

Однако вместо теплиц, по версии следствия, на земле организовали карьер. Там добывали песок и песчано-гравийную смесь для последующей продажи. Разрешений и лицензий на недропользование у предпринимателей не было.

Незаконную добычу пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД вместе с коллегами из Емельяновского отдела полиции. Ущерб от незаконных работ превысил 2,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.