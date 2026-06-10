Ученый заявил о невозможности прогнозировать супервспышки на Солнце

«Супервспышки мы, конечно, не прогнозируем. Понимаете, мы не можем прогнозировать события, ни одно из которых не видели своими глазами. Мы не знаем, есть ли у них предвестники. Мы вообще не понимаем, как это выглядит», — подчеркнул Богачев.