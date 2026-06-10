Врач Нестеров: ледяная вода при тепловом ударе может вызвать остановку сердца

«Нельзя использовать воду низкой температуры при попытке охладить. Был случай, когда инцидент произошел на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание. Нужно увлажнять кожу теплой водой, орошать лицо, голову, волосы, и она при испарении с кожи снижает температуру тела и помогает избежать резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему. При контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, сердце», — сказал Нестеров.