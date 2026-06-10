«Сибирское долголетие»: жители Красноярского края выбирают плавание и аквааэробику

За первые шесть месяцев 2026 года сертификатами на занятия спортом воспользовались 1 263 жителя Красноярского края. Самыми популярными направлениями стали плавание и аквааэробика. Посетители бассейнов составили 86% от всех, кто воспользовался сертификатами. Программа реализуется в рамках движения «Сибирское долголетие» и предусматривает несколько направлений на выбор. Её цель — привлечь людей старшего поколения к регулярным занятиям физкультурой, что, в свою очередь, скажется на числе жителей региона, систематически занимающихся спортом. Согласно задачам нацпроекта «Семья», к 2030 году доля жителей, которые регулярно занимаются спортом, должна достичь 70%. Очередной этап выдачи сертификатов в рамках региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» начнется в августе 2026 года.