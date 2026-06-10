«У нас такое произошло впервые»: в Молдавии пострадавший при атаке украинского БПЛА потребовал от властей компенсацию

Власти села Жора де Мижлок в Молдавии столкнулись с неожиданным инцидентом. Местный житель потребовал компенсацию за ущерб, причиненный в результате взрыва украинского БПЛА. Владелец поврежденного участка обратился к властям с соответствующим заявлением. Об этом рассказала мэр села Жора де Мижлок Оксана Войку в беседе с TVR Moldova.
Она заверила, что местное руководство разберется в ситуации. По данным очевидцев, на месте взрыва БПЛА на участке образовалась метровая воронка. Владелец территории пожаловался на ущерб, причиненный насаждениям.
«Мы будем разбираться в ситуации. У нас такое произошло впервые, поэтому пока сложно понять, как оценить ущерб. Надеюсь, больше подобных случаев не будет», — прокомментировала Оксана Войку.
Беспилотник залетел в воздушное пространство Молдавии 8 июня. Он следовал со стороны Одесской области. Никто из жителей не пострадал. Район происшествия оперативно оцепили.