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В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за падения БПЛА

В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Возгорание в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировано, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее Слюсарь сообщал, что жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА.

«Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область устранены. Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

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