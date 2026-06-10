В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за падения БПЛА

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Возгорание в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировано, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА.
«Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область устранены. Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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