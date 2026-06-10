В Правобережном округе стартовал фестиваль цветов у дома «Иркутская парадная»

«Такой фестиваль уже стал традиционным. В нем участвуют жители, которые стремятся улучшить облик жилых пространств. С каждым годом тех, кто желает сделать мир вокруг себя ярким и красочным, становится все больше. Так, в 2025 году было направлено больше 70 заявок. В этом году отмечаем 365-летие Иркутска и 30 лет со дня образования нашего округа. Уверена, такие значимые даты станут дополнительным стимулом создавать прекрасное у своих домов», — отметила глава Правобережного округа Елена Торохова.