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В Правобережном округе стартовал фестиваль цветов у дома «Иркутская парадная»

Иркутск, НИА-Байкал — В комитете по управлению Правобережным округом Иркутска начался прием заявок для участия в традиционном фестивале цветов у дома.

Источник: НИА Байкал

Он продлится до 31 августа. Претендовать на победу могут жители округа, которые благоустраивают или озеленяют дворы и придомовые пространства многоквартирных и частных домов.

Лучших будут определять в номинациях:

«Дворовый дизайн» — самое интересное ландшафтное решение;

«Всем миром» — коллективное участие жителей в благоустройстве территории;

«Цветущая планета» — двор, украшенный цветами;

«Цветочный комплимент» — оформление балкона, лоджии, окна;

«Один за всех» — личный вклад в обновление двора.

По результатам отбора победители получат благодарственные письма и поощрительные призы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Такой фестиваль уже стал традиционным. В нем участвуют жители, которые стремятся улучшить облик жилых пространств. С каждым годом тех, кто желает сделать мир вокруг себя ярким и красочным, становится все больше. Так, в 2025 году было направлено больше 70 заявок. В этом году отмечаем 365-летие Иркутска и 30 лет со дня образования нашего округа. Уверена, такие значимые даты станут дополнительным стимулом создавать прекрасное у своих домов», — отметила глава Правобережного округа Елена Торохова.

Заявки на участие можно направить по электронной почте lysenko_a@admirk.ru. Важно указать точный адрес площадки и контактные данные конкурсанта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 52−04−02.