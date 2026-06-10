В Правобережном округе стартовал фестиваль цветов у дома «Иркутская парадная»

Он продлится до 31 августа. Претендовать на победу могут жители округа, которые благоустраивают или озеленяют дворы и придомовые пространства многоквартирных и частных домов.
Лучших будут определять в номинациях:
«Дворовый дизайн» — самое интересное ландшафтное решение;
«Всем миром» — коллективное участие жителей в благоустройстве территории;
«Цветущая планета» — двор, украшенный цветами;
«Цветочный комплимент» — оформление балкона, лоджии, окна;
«Один за всех» — личный вклад в обновление двора.
По результатам отбора победители получат благодарственные письма и поощрительные призы, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Такой фестиваль уже стал традиционным. В нем участвуют жители, которые стремятся улучшить облик жилых пространств. С каждым годом тех, кто желает сделать мир вокруг себя ярким и красочным, становится все больше. Так, в 2025 году было направлено больше 70 заявок. В этом году отмечаем 365-летие Иркутска и 30 лет со дня образования нашего округа. Уверена, такие значимые даты станут дополнительным стимулом создавать прекрасное у своих домов», — отметила глава Правобережного округа Елена Торохова.
Заявки на участие можно направить по электронной почте lysenko_a@admirk.ru. Важно указать точный адрес площадки и контактные данные конкурсанта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 52−04−02.