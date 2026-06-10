В Хабаровске за сутки произошло пять ДТП с детьми и госпитализациями

В Госавтоинспекции напоминают, что в летний период на улицах становится особенно много детей, и их поведение на дороге часто непредсказуемо. У ребёнка в силу возраста может быть снижена скорость реакции, а внимание легко отвлекается на окружающие факторы. Водителям рекомендуют быть максимально собранными в жилых зонах, у пешеходных переходов и в местах возможного появления детей, а родителям — не оставлять несовершеннолетних без контроля вблизи проезжей части и регулярно напоминать им правила безопасного поведения на дороге.