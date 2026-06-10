В Хабаровске за сутки произошло пять ДТП с детьми и госпитализациями

В Хабаровск 9 июня 2026 года зафиксирована серия из пяти дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых травмы получили дети и взрослые, часть участников госпитализирована, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
Днём на улице Подгаева Toyota Prius столкнулась с электросамокатом под управлением 5-летнего мальчика, который резко выехал из-за припаркованного автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
На улице Тихоокеанской Toyota Caldina не выдержала дистанцию и врезалась в Toyota Vitz. Пострадал годовалый пассажир, ему оказана медицинская помощь амбулаторно.
Вечером на пересечении улиц Бондаря и Тихоокеанской Toyota Allion не уступила дорогу BMW. В результате манёвра автомобиль BMW опрокинулся, травмирован 18-летний водитель.
На улице Калараша водитель Yamaha не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных автомобиля. Мужчина госпитализирован.
Самое серьёзное ДТП произошло на проспекте 60-летия Октября: Nissan Tiida при выезде с прилегающей территории не пропустил Daihatsu Terios. В результате столкновения пострадали шесть человек, среди них дети. Часть пострадавших госпитализирована, один ребёнок направлен в детскую больницу.
Обстоятельства всех происшествий устанавливаются.
В Госавтоинспекции напоминают, что в летний период на улицах становится особенно много детей, и их поведение на дороге часто непредсказуемо. У ребёнка в силу возраста может быть снижена скорость реакции, а внимание легко отвлекается на окружающие факторы. Водителям рекомендуют быть максимально собранными в жилых зонах, у пешеходных переходов и в местах возможного появления детей, а родителям — не оставлять несовершеннолетних без контроля вблизи проезжей части и регулярно напоминать им правила безопасного поведения на дороге.