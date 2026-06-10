В Хабаровском крае проведут фестиваль патриотической песни среди детей

В Хабаровском крае впервые проведут детско-юношеский фестиваль патриотической песни. Новое культурное событие готовят по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщили в правительстве региона.
Заявки на участие принимают до 1 июля. Победители конкурсного отбора выступят 10 сентября на гала-концерте в Городском дворце культуры. Глава региона подчеркнул, что это должен быть полноценный конкурс, а не формальный смотр.
«Наши фестивали, наши таланты должны греметь на всю страну. Пусть каждый увидит, какими яркими и одаренными растут дети в Хабаровском крае», — сказал Дмитрий Демешин.
На заседании президиума правительства края также обсудили, как сделать культурные события доступнее для жителей районов. Губернатор отметил, что крупные фестивали в Хабаровске важны, но не все могут приехать в краевой центр, поэтому концерты, спектакли и выставки должны чаще выезжать в муниципалитеты.
По данным министра культуры края Дмитрия Кузнецова, весенний «АмурФест» собрал 45 тысяч человек. В регионе также проходят фестиваль музыки и песни народов края «Карагод» и «Этнофест Земля чёрного дракона». В рамках проекта «Культурные гастроли» за год планируют более 350 выездов театров, музеев и филармоний в отдалённые территории.