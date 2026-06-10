В Хабаровском крае проведут фестиваль патриотической песни среди детей

На заседании президиума правительства края также обсудили, как сделать культурные события доступнее для жителей районов. Губернатор отметил, что крупные фестивали в Хабаровске важны, но не все могут приехать в краевой центр, поэтому концерты, спектакли и выставки должны чаще выезжать в муниципалитеты.