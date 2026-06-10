Мошенники рассылают сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Градоначальник сообщил, что злоумышленники распространяют фейковые сообщения, используя его имя. В связи с этим он призвал горожан проявлять повышенную осторожность: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не открывать входящие уведомления с подозрительными ссылками или приглашениями и ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам.