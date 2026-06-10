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Мошенники рассылают сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Об этой схеме обмана жителей лично предупредил Александр Скрябин в своем MAX-канале.

Александр Скрябин, глава Ростова‑на‑Дону, в своём MAX‑канале предупредил жителей города о зафиксированных случаях мошеннических рассылок, проводимых от его имени.

Градоначальник сообщил, что злоумышленники распространяют фейковые сообщения, используя его имя. В связи с этим он призвал горожан проявлять повышенную осторожность: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не открывать входящие уведомления с подозрительными ссылками или приглашениями и ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам.

Александр Скрябин особо подчеркнул, что любые сообщения в социальных сетях от имени официальных лиц, содержащие следующие признаки, являются мошенническими: запрос личных или банковских данных, требование перевести денежные средства, предложение перейти по присланной ссылке, попытка инициировать диалог от лица сотрудников спецслужб или городских структур.

Глава города призвал жителей сохранять бдительность и тщательно проверять источники поступающей информации.