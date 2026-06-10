Мошенники рассылают сообщения от имени главы Ростова Александра Скрябина

Александр Скрябин, глава Ростова‑на‑Дону, в своём MAX‑канале предупредил жителей города о зафиксированных случаях мошеннических рассылок, проводимых от его имени.
Градоначальник сообщил, что злоумышленники распространяют фейковые сообщения, используя его имя. В связи с этим он призвал горожан проявлять повышенную осторожность: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не открывать входящие уведомления с подозрительными ссылками или приглашениями и ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам.
Александр Скрябин особо подчеркнул, что любые сообщения в социальных сетях от имени официальных лиц, содержащие следующие признаки, являются мошенническими: запрос личных или банковских данных, требование перевести денежные средства, предложение перейти по присланной ссылке, попытка инициировать диалог от лица сотрудников спецслужб или городских структур.
Глава города призвал жителей сохранять бдительность и тщательно проверять источники поступающей информации.