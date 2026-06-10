Рассказываем, где будет действовать запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня

Нарушителям грозят серьезные штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 100 до 300 тысяч рублей. Ограничения могут также ввести в других муниципалитетах области, если там запланированы массовые мероприятия ко Дню России. Вот что известно про запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня 2026.