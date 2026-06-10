Концерты фестиваля «Студвесна» проходят в Хабаровске

С 9 по 11 июня в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов проходят концерты Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Участие в региональной программе принимают 15 регионов России. 9 июня уже выступили Тыва, Северная Осетия, Краснодарский край и Ленинградская область. 10 июня свои театрализованные концерты представляют Ульяновская, Иркутская, Томская области, Татарстан и Красноярский край. 11 июня зрителей ждут выступления Якутии, Санкт-Петербурга, Югры, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершит программу Хабаровский край. Имена победителей объявят 12 июня. Трансляции доступны в VK Видео и в официальном сообществе фестиваля «Студвесна». В 2026 году фестиваль посвящен Году единства народов России и проходит в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».