Десятки светофоров с ИИ установят в Хабаровске

Оборудование устанавливают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новые светофоры нужны, чтобы сделать регулировку транспортных потоков более эффективной и актуальной для нынешних реалий, а также снизить количество пробок на городских улицах и оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки. В этом году в Хабаровске планируется установить девять светофоров с искусственным интеллектом. На эти цели в бюджете предусмотрено 47,4 млн рублей. Пока такие объекты уже появились на улице Карла Маркса в районе автобусных остановок: «Комбинат», «Восточная» и «Памятник партизанам». Несколько дней назад также был установлен новый светофор на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева, а два дня назад начался монтаж такого же объекта на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. В скором времени автоматические регулировщики движения установят на перекрестках улицы Карла Маркса с улицей Выборгской, Промышленной и Санитарным переулком, а также возле школы № 23. Более того в следующем году в Хабаровске появятся сразу 40 «умных» светофоров. Их установят на улицах Краснореченской, Павла Морозова, Пионерской, Шевчука и Ленина. На это выделят почти 150 млн рублей.