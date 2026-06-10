Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи предупредили об одной ошибке при тепловом ударе, которая может стоить жизни

Использование ледяной воды или холодных компрессов для охлаждения пострадавшего при тепловом ударе может привести к рефлекторному шоку, остановке сердца и дыхания.

Использование ледяной воды или холодных компрессов для охлаждения пострадавшего при тепловом ударе может привести к рефлекторному шоку, остановке сердца и дыхания. Об этом ТАСС предупредил врач скорой медицинской помощи из Тюмени Олег Нестеров.

«Был случай, когда инцидент произошёл на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание», — рассказал медик.

Вместо этого Нестеров рекомендует постепенно снижать температуру тела, орошая кожу теплой водой — лицо, голову, волосы. При испарении вода будет отводить тепло без резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему.

«При контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, сердце», — подчеркнул врач.

По его словам, распространённым заблуждением является также использование льда или замороженных продуктов при первой помощи. При признаках теплового удара Нестеров советует немедленно вызвать скорую и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.