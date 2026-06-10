Врачи предупредили об одной ошибке при тепловом ударе, которая может стоить жизни

Использование ледяной воды или холодных компрессов для охлаждения пострадавшего при тепловом ударе может привести к рефлекторному шоку, остановке сердца и дыхания. Об этом ТАСС предупредил врач скорой медицинской помощи из Тюмени Олег Нестеров.