Врачи предупредили об одной ошибке при тепловом ударе, которая может стоить жизни

Использование ледяной воды или холодных компрессов для охлаждения пострадавшего при тепловом ударе может привести к рефлекторному шоку, остановке сердца и дыхания. Об этом ТАСС предупредил врач скорой медицинской помощи из Тюмени Олег Нестеров.
«Был случай, когда инцидент произошёл на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание», — рассказал медик.
Вместо этого Нестеров рекомендует постепенно снижать температуру тела, орошая кожу теплой водой — лицо, голову, волосы. При испарении вода будет отводить тепло без резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему.
«При контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, сердце», — подчеркнул врач.
По его словам, распространённым заблуждением является также использование льда или замороженных продуктов при первой помощи. При признаках теплового удара Нестеров советует немедленно вызвать скорую и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.