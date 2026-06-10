Новую схему движения поездов ввели в Крыму с 10 июня

Новая схема движения пассажирских поездов, часть которых будет курсировать только днем, введена в Крыму с 10 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании — 14 пар поездов по 20 маршрутам.
Из них восемь пар по 10 маршрутам будут следовать по республике исключительно в светлое время суток —с 5:00 до 23:00.
— Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная, — уточнил он в публикации.
После прибытия пассажирам нужно будет пересесть на автобусы, чтобы доехать до своих конкретных направлений (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь).
Днем ранее также стало известно, что шесть поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправились позже графика, еще один был отменен.
Изменения в расписании произошли после ночной атаки дронов на железную дорогу 8 июня. В результате удара по тепловозу поезда Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, сам он получил ранения.