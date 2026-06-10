Искрящийся провод под напряжением: в Пограничном округе полиция заменила аварийные службы

Женщина и её соседи неоднократно звонили в коммунальные и аварийные службы, однако в ответ слышали лишь отказы с формулировкой «сейчас нерабочее время». Помощь пришла только от полиции: сотрудники ГАИ ОМВД России по Пограничному округу незамедлительно выехали на место, огородили опасную зону и обеспечили безопасность.