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Искрящийся провод под напряжением: в Пограничном округе полиция заменила аварийные службы

Местная жительница поблагодарила сотрудников ГАИ, которые ночью обезопасили участок.

Источник: PrimaMedia.ru

В редакцию районной газеты «Вестник Приграничья» (16+) поступило обращение от 37-летней жительницы Пограничного округа в Приморье. Она поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие и быструю реакцию в критической ситуации с повреждённой линией электропередачи, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«По словам гражданки, в ночное время электрический провод заискрился, а после обрыва упал на соседскую входную калитку и проезжую часть, оставаясь под напряжением», — говорится в сообщении.

Женщина и её соседи неоднократно звонили в коммунальные и аварийные службы, однако в ответ слышали лишь отказы с формулировкой «сейчас нерабочее время». Помощь пришла только от полиции: сотрудники ГАИ ОМВД России по Пограничному округу незамедлительно выехали на место, огородили опасную зону и обеспечили безопасность.

Напомним, ранее участковый полиции помог пенсионерке из Уссурийска спасти кошку в День Победы.