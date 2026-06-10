Искрящийся провод под напряжением: в Пограничном округе полиция заменила аварийные службы

В редакцию районной газеты «Вестник Приграничья» (16+) поступило обращение от 37-летней жительницы Пограничного округа в Приморье. Она поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие и быструю реакцию в критической ситуации с повреждённой линией электропередачи, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По словам гражданки, в ночное время электрический провод заискрился, а после обрыва упал на соседскую входную калитку и проезжую часть, оставаясь под напряжением», — говорится в сообщении.
Женщина и её соседи неоднократно звонили в коммунальные и аварийные службы, однако в ответ слышали лишь отказы с формулировкой «сейчас нерабочее время». Помощь пришла только от полиции: сотрудники ГАИ ОМВД России по Пограничному округу незамедлительно выехали на место, огородили опасную зону и обеспечили безопасность.
Напомним, ранее участковый полиции помог пенсионерке из Уссурийска спасти кошку в День Победы.