Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская облдума и парламент ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве

Волгоградская облдума и заксобрание Ямало-Нненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках всероссийского.

Волгоградская облдума и заксобрание Ямало-Нненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках всероссийского форума «Диалог парламентариев».

Подписание соглашения состоялось в Салехарде. Документ закрепил намерение сторон развивать межпарламентские связи на принципах равенства, партнерства и взаимного уважения.

Так, соглашение предусматривает обмен опытом в области правового обеспечения ключевых направлений социально-экономического развития. Кроме того, документ направлен на мониторинг федерального и регионального законодательства и развитие парламентского контроля.

Парламентарии договорились о создании рабочей группы для разработки законодательных инициатив, которые будут направлены в Госдуму РФ.

Фото: Волгоградская областная дума.