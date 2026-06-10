В Пермском крае проводится операция «Нелегал 2026»

— Было принято 33 решения о выдворении нарушителей за пределы России и вынесено столько же представлений о неразрешении въезда в страну. Кроме того, возбуждено 12 уголовных дел, связанных с миграционными нарушениями, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.