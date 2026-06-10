Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае проводится операция «Нелегал 2026»

Только за первую неделю полицейские составили более 400 административных протоколов.

Источник: Комсомольская правда

В полиции Пермского края сообщили о начале оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026». Ее основная цель — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в этой сфере.

Только за первую неделю сотрудники полиции составили более 400 административных протоколов за нарушения режима пребывания иностранных граждан и правил осуществления трудовой деятельности.

— Было принято 33 решения о выдворении нарушителей за пределы России и вынесено столько же представлений о неразрешении въезда в страну. Кроме того, возбуждено 12 уголовных дел, связанных с миграционными нарушениями, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе одной из проверок на двух объектах в Пермском районе сотрудники силовых ведомств выявили нелегальные хлебобулочные цеха. Проверка показала, что часть работников осуществляла трудовую деятельность с нарушением законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Работодатель и нарушители привлечены к административной ответственности.