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До +22 и солнце: погода в Калининградской области 10 июня

Существенных осадков синоптики не ждут.

Источник: Клопс.ru

В среду, 10 июня, в регионе будет по-летнему тепло и преимущественно без дождей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром потеплеет до +16…+18 °C, у побережья — до +15…+16 °C. Облачность ожидается переменная, без осадков. Днём на западе и в Калининграде воздух прогреется до +19…+21 °C, на востоке — до +20…+22 °C. У моря будет прохладнее: +16…+18 °C. Существенных осадков синоптики не ждут.

К вечеру температура снизится до +15…+17 °C, а к полуночи — до +13…+16 °C. Местами могут пройти небольшие дожди, главным образом в восточных районах — Гусевском, Нестеровском и Озёрском.

Ветер в течение суток сменит направление с юго-западного на северо-западный и северный, будет слабым или умеренным (2−8 м/с). Ночью у побережья порывы могут достигать 9−12 м/с. Атмосферное давление — 762−761 мм рт. ст.

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