До +22 и солнце: погода в Калининградской области 10 июня

Утром потеплеет до +16…+18 °C, у побережья — до +15…+16 °C. Облачность ожидается переменная, без осадков. Днём на западе и в Калининграде воздух прогреется до +19…+21 °C, на востоке — до +20…+22 °C. У моря будет прохладнее: +16…+18 °C. Существенных осадков синоптики не ждут.