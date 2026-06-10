Детско-юношеский фестиваль патриотической песни впервые пройдет в Хабаровском крае

Также в ходе своего доклада министр подчеркнул, что в 2026 году ведется капитальный ремонт в девяти учреждениях культуры края за счет средств краевого бюджета. По семи объектам конкурсные процедуры проведены, контракты заключены. По двум — контрактация завершится до конца июня. Кроме того, принято решение сделать проект социально-культурного центра в селе Кукан Хабаровского района типовым. Это позволит тиражировать его в другие муниципальные образования края.