Детско-юношеский фестиваль патриотической песни впервые пройдет в Хабаровском крае

На заседании президиума правительства Хабаровского края министр культуры Дмитрий Кузнецов представил доклад о развитии отрасли. Основной темой стала реализация поручений губернатора Дмитрия Демешина по повышению доступности и качества культурных событий. В рамках этой работы в крае впервые пройдёт масштабный детско-юношеский фестиваль патриотической песни. Приём заявок на него продлится до 1 июля, а гала-концерт с участием победителей состоится 10 сентября в Городском дворце культуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это должен быть именно конкурсный отбор, а не формальное прослушивание. Наши фестивали, наши таланты должны греметь на всю страну. Пусть каждый увидит, какими яркими и одаренными растут дети в Хабаровском крае», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона также отметил, что 2026 год объявлен президентом РФ Годом единства народов России, и ключевая роль в сохранении традиционных ценностей принадлежит отрасли культуры.
«А это в первую очередь взаимодействие с каждый жителем края через культуру. Какие мероприятия имели наибольший охват аудитории, и чем мы можем гордиться?», — обратился губернатор к министру культуры.
Дмитрий Кузнецов доложил, что главным проектом на территории края остается краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест» (0+). Весной его посетили 45 тысяч человек. На площадке Краевого Дворца Дружбы «Русь» проводится фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае, «Карагод» (0+), а также в крае проходит ежегодный фестиваль «Этнофест Земля черного дракона» (0+).
«“Амурфест” — это хорошо, но недостаточно, потому что зачастую люди из отдаленных районов не могут добраться до краевого центра. Поэтому культура должна идти в районы, а не наоборот», — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Кузнецов доложил, что в 2026 году коллектив краевого музыкального театра выступил в войсковых частях Хабаровска, сел Сергеевка и Красная Речка. В рамках проекта «Культурные гастроли» за год организуется более 350 выездов ведущих театров, музеев и филармоний в отдаленные муниципалитеты. Тем не менее Дмитрий Демешин поручил министру культуры края проводить еще больше выездных культурных мероприятий.
Также в ходе своего доклада министр подчеркнул, что в 2026 году ведется капитальный ремонт в девяти учреждениях культуры края за счет средств краевого бюджета. По семи объектам конкурсные процедуры проведены, контракты заключены. По двум — контрактация завершится до конца июня. Кроме того, принято решение сделать проект социально-культурного центра в селе Кукан Хабаровского района типовым. Это позволит тиражировать его в другие муниципальные образования края.
В завершение заседания губернатор поручил Дмитрию Кузнецову ускорить работу по приоритетным проектам отрасли культуры.