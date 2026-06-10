Зачем россияне массово скупают золото

Показатель закупок за первые месяцы продемонстрировал рост на 49% в годовом выражении, достигнув 11 тонн. По итогам всего 2025 года совокупный спрос со стороны физических лиц на физическое золото составил около 50 тонн.
Данный феномен обусловлен стечением сразу нескольких фундаментальных факторов. Ключевой причиной выступает фактическое отсутствие альтернативных валютных инструментов для сбережений внутри страны. Доллары и евро стали токсичными и труднодоступными, что привело к трансформации золота в главный «квазивалютный» актив для защиты капитала от девальвации.
Дополнительным стимулом послужил глобальный рост котировок. Кроме этого, стоимость унции золота обновила исторические максимумы, превышая на пиках отметку в 5400 долларов. Наблюдая за этим историческим ростом, многие россияне стремятся конвертировать дешевеющий рубль в твердый актив.
Безусловным лидером являются золотые слитки, на которые приходится 57% всех покупок. Популярность этого инструмента резко возросла после отмены НДС для физических лиц. Для массового сегмента наиболее востребованы мерные слитки весом от 1 до 50 грамм.
Второе место с долей в 43% занимают инвестиционные монеты. Флагманом этого сегмента остается золотой «Георгий Победоносец» весом 7,78 грамма, который выигрывает у слитков за счёт менее строгих требований к хранению.
Третий по популярности инструмент — обезличенные металлические счета, представляющие собой виртуальное золото. Спрос на них демонстрирует бурный рост. Например, в Сбербанке он увеличился на 133%, поскольку такой формат избавляет инвестора от необходимости нести расходы на аренду банковской ячейки и обеспечение физической сохранности металла.