Зачем россияне массово скупают золото

Третий по популярности инструмент — обезличенные металлические счета, представляющие собой виртуальное золото. Спрос на них демонстрирует бурный рост. Например, в Сбербанке он увеличился на 133%, поскольку такой формат избавляет инвестора от необходимости нести расходы на аренду банковской ячейки и обеспечение физической сохранности металла.