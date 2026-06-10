Россиянам назвали три слова, которые ни в коем случае нельзя говорить мошенникам

Эксперт также перечислила несколько фраз, которые не следует произносить вне зависимости от убедительности звонящего. Ранее в МВД и Роскомнадзоре неоднократно предупреждали о схемах с голосовым подтверждением операций, однако случаи обмана по-прежнему фиксируются по всей стране.