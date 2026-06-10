Россиянам назвали три слова, которые ни в коем случае нельзя говорить мошенникам

Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила россиян о рисках употребления определённых фраз в разговоре с телефонными мошенниками. Слова «да», «подтверждаю», «согласен» могут быть вырваны из контекста и использованы для голосового подтверждения финансовых операций.
«В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас», — подчеркнула эксперт в беседе с РИА Новости.
Злоумышленники с помощью технологий синтеза речи способны объединить отдельные слова в связную фразу, например: «Да, я подтверждаю перевод». Таким образом, простое «да» может стать основанием для списания денег со счёта.
В качестве наиболее безопасной стратегии Шилина предложила следующий алгоритм: услышав подозрительный звонок, нужно сообщить собеседнику: «Я сейчас перезвоню сам» — и сразу завершить разговор.
Эксперт также перечислила несколько фраз, которые не следует произносить вне зависимости от убедительности звонящего. Ранее в МВД и Роскомнадзоре неоднократно предупреждали о схемах с голосовым подтверждением операций, однако случаи обмана по-прежнему фиксируются по всей стране.