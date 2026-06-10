Осторожно, грозы: МЧС предупреждает белорусов о непогоде в среду

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, что может привести к увеличению количества аварий.
Согласно прогнозу Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Местами, а по западу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится туман.
Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +19°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.
В Минске в среду прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений умеренный.
Температура воздуха утром составит в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.