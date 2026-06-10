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Осторожно, грозы: МЧС предупреждает белорусов о непогоде в среду

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в среду, в утренние часы местами возможен туман, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 73% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, что может привести к увеличению количества аварий.

Согласно прогнозу Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Местами, а по западу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится туман.

Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +19°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.

В Минске в среду прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха утром составит в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.

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