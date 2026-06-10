На Дону устранили последствия ночной атаки БПЛА

В Ростовской области ликвидированы последствия атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 10 июня. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Миллеровском районе в результате атаки беспилотников загорелась емкость с топливом. Из близлежащих домов, а также из дома престарелых были эвакуированы люди.
«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано», — написал губернатор.