Синоптик Макарова: половодье в России подходит к концу

«Большинство рек у нас питаются за счет весеннего половодья. И на юге уже где-то в феврале начинается половодья. Потом этот фронт идет на север по европейской России и на северо-восток по Уралу, доходит до Якутии, Магаданской области, Камчатки и Чукотки. То есть это середина июня где-то получается [окончание половодий]. Дело к концу подходит. В этом году как-то относительно спокойно прошло», — сказала Макарова.