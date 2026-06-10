Синоптик Макарова: половодье в России подходит к концу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Процессы половодья в России подходят к концу и могут завершиться в середине июня, в целом в 2026 году период таяния снега выдался спокойным. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Большинство рек у нас питаются за счет весеннего половодья. И на юге уже где-то в феврале начинается половодья. Потом этот фронт идет на север по европейской России и на северо-восток по Уралу, доходит до Якутии, Магаданской области, Камчатки и Чукотки. То есть это середина июня где-то получается [окончание половодий]. Дело к концу подходит. В этом году как-то относительно спокойно прошло», — сказала Макарова.
Она добавила, что дождевые паводки, например, на юге европейской России могут продолжаться в течение всего года: там теплые зимы, и либо тает снег, и вода стекает с гор, либо идут сильные дожди. Также дождевые паводки возможны на Дальнем Востоке во второй половине июля или в первой половине августа.