В аэропорту Казани утром 10 июня задерживаются 19 рейсов, один отменен

Вылет в московский аэропорт Шереметьево перенесён с 07:05 на 09:05, в Сочи — также с 07:05 на 09:05. Три рейса в Санкт-Петербург отправятся позже: в 11:40 вместо 09:40, в 12:00 вместо 09:50 и в 12:30 вместо 11:40. Рейс в Стамбул отложен с 08:20 на 10:00, в Екатеринбург — с 08:30 на 10:55, в Нарьян-Мар — с 11:10 на 12:15. В Ош самолёт вылетит почти на два часа позже — в 08:55 вместо 07:20.