В аэропорту Казани утром 10 июня задерживаются 19 рейсов, один отменен

Десятого июня в международном аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задержано девять рейсов, на прилёт — десять. Один рейс в Сочи отменён. Наиболее серьёзные сбои затронули направления в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.
Вылет в московский аэропорт Шереметьево перенесён с 07:05 на 09:05, в Сочи — также с 07:05 на 09:05. Три рейса в Санкт-Петербург отправятся позже: в 11:40 вместо 09:40, в 12:00 вместо 09:50 и в 12:30 вместо 11:40. Рейс в Стамбул отложен с 08:20 на 10:00, в Екатеринбург — с 08:30 на 10:55, в Нарьян-Мар — с 11:10 на 12:15. В Ош самолёт вылетит почти на два часа позже — в 08:55 вместо 07:20.
На прилёт отменён рейс из Сочи на 01:35. Прибытие из Оша перенесено с 03:05 на 07:45, из Стамбула — с 07:10 на 09:00, из Москвы — с 07:35 на 08:35. Два рейса из Санкт-Петербурга задержаны: прибытие с 08:40 на 10:40 и с 11:00 на 11:45. Также с опозданием прибудут самолёты из Барнаула, Антальи, Челябинска, Омска и Астаны.
Причина сбоев — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска, которые действовали с 05:45 до 06:57. Кроме того, в республике утром объявляли ракетную опасность, а в Казани и городах Закамья — угрозу атаки БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» сохраняется в Татарстане с 03:15. В аэропорту Казани пассажирам с детьми предоставляют комнату матери и ребёнка. Авиакомпании и воздушная гавань предпринимают меры для восстановления расписания и обеспечения комфорта ожидающих. Рекомендуется уточнять статус рейсов на сайтах перевозчиков.