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Ульянов заявил о росте цен в ЕС при введении запрета на импорт рыбы из России

Запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, вероятнее всего приведёт к росту цен на рыбу на рынке ЕС. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Неужели она действительно верит, что такие меры могут оказаться эффективными? Скорее всего, они приведут лишь к росту цен на рыбу в ЕС», — пишет он, комментируя пост с заявлением председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до новой, неожиданной сферы. Под ограничения впервые попало российское рыболовство, а также расширен список «теневого флота» — ещё 30 судов. Пакет сосредотачивается на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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