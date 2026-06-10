Кто из игроков РПЛ едет на чемпионат мира-2026

11 июня в соседнем полушарии стартуют первые матчи чемпионата мира по футболу 2026. Он проходит без участия сборной России, но представителей российской премьер-лиги на мундиале хватает. От нашего чемпионата в Канаде, Мексике и США выступают сразу 12 игроков. Кто, под каким флагом, в каких российских клубах играет — рассказывает nn.aif.ru.
12 делегатов российских клубов.
Бразильцы из «Зенита», мексиканец из «Динамо», колумбиец из «Краснодара» — кто ещё сыграет на чемпионате мира?
По два футболиста на мундиаль отправили чемпион России «Зенит», серебряный призёр «Краснодар» и столичное «Динамо». «Зенит» делегировал в сборную Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.
«Динамо» отпустило Луиса Чавеса в сборную Мексики, а Хуана Касереса — в национальную команду Парагвая. «Краснодар» на чемпионате мира представят Джон Кордоба (Колумбия) и Кевин Ленини (Кабо-Верде).
Кроме того, за сборную Кабо-Верде сыграет Жилсон Беншимол из «Акрона». Цвета Мексики будет защищать Сесар Монтес из «Локомотива».
Игрок махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури выступит за Тунис. Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби оказался в заявке сборной Ирана.
А Тео Бонгонда, пробившийся на чемпионат мира вместе со сборной Демократической республики Конго, станет на мундиале 2026 амбассадором «Спартака». Наконец, под флагом Панамы на поля сражений мундиаля призван защитник «Пари Нижний Новгород» Эдгардо Фаринья.
Мечты сбываются.
Но есть ли у панамского футболиста и его сборной шансы блеснуть на мундиале? Эдгардо Фаринья два года выступает в чемпионате России. Сезон 2024/25 195-сантиметровый панамец провёл в подмосковных «Химках», а летом 2025-го перебрался в «Пари НН».
В составе нижегородцев Фаринья быстро стал основным игроком и на протяжении всего первого круга сезона 2025/26 выходил в стартовом составе. А вот весной 2026-го Эдгардо отыграл всего пять матчей. 24-летнего защитника надолго вывела из строя травма, полученная в апреле в игре с «Балтикой».
В итоге панамец вернулся в состав в аккурат в последнем 30-м туре чемпионата РПЛ, когда «Пари НН» де-юре оформил вылет в Первую лигу.
В отличие от других игроков нижегородского клуба, у Фариньи на чемпионате мира будет шанс реабилитироваться за неудачный сезон в РПЛ.
Впрочем, Эдгардо для этого ещё надо выйти на поле — в отличие от «Пари НН», в сборной Панамы (её прозвали «Лос Канальерос») он игроком основы не является. И в отборочном турнире к ЧМ-2026 Фаринья сыграл лишь дважды.
Но мотивация проявить себя на мундиале должна помочь нижегородскому панамцу. Попасть на чемпионат мира — мечта каждого футболиста. У Фариньи она сбылась.
А успешное выступление на такой сцене — лучшая реклама своих футбольных талантов. Сейчас трансферная стоимость Фариньи оценивается примерно в 1 млн евро. А после мундиаля цена на защитника «Пари НН» может существенно увеличиться.
Тут всё в руках Эдгардо и его партнёров.
Верит ли в Панаму суперкомпьютер?
Правда, мало кто считает, что выступление Панамы на мундиале продлится дольше трёх матчей группового этапа.
Латиноамериканцы угодили в настоящую группу смерти. Выжить в квартете L в компании Англии, Хорватии и Ганы будет очень и очень тяжело. Так, шансы панамцев на выход из группы суперкомпьютер Opta оценивает в 39,96%. Для полноты статистики добавим, что возможность выхода «канальщиков» в финал искусственный интеллект оценивает в 0,34%, а вероятное чемпионство — в 0,09%.
Но горячие и страстные поклонники сборной Панамы в свою команду, конечно, верят больше любого суперкомпьютера. Мундиаль проходит на родном для панамцев североамериканском континенте, и поддержка у «Лос Канальерос» точно будет на уровне.
У Эдгардо Фариньи и Ко есть шанс на сенсацию.
Календарь сборной Панамы на чемпионате мира 2026.
Группа L. 1-й тур, 18.06.2026, 02:00 Гана — Панама.
Группа L. 2-й тур, 24.06.2026, 02:00 Панама — Хорватия.
Группа L. 3-й тур, 28.06.2026, 00:00 Панама — Англия.
Рекорд дебютного мундиаля.
Между тем восемь лет назад Панама гостила в столице Приволжья во время чемпионата мира 2018. Тот мундиаль стал дебютным в истории сборной латиноамериканской страны.
В Нижнем Новгороде Панама провела матч с командой Англии в рамках второго тура группового этапа. Именно в этой игре был установлен один из рекордов мундиаля 2018. Правда, для Панамы он получился весьма грустным: уступив англичанам со счётом 1:6, панамцы потерпели самое крупное поражение на турнире.
Гол престижа за Панаму тогда провёл Фелипе Балой за десять минут до окончания матча. Кроме того, Балой ещё и стал автором исторического достижения — гол Фелипе оказался первым для Панамы на чемпионатах мира.
И родиной этого рекорда стал Нижний Новгород!
Спустя восемь лет Балоя на мундиале в Канаде, Мексике и США не будет, выступления за сборную Панамы он завершил. Зато на чемпионате мира 2026 сыграют четверо футболистов Панамы, игравших в 2018 году на нижегородском стадионе.
Цвета «канальщиков» по-прежнему защищают защитник Эрик Дэвис, полузащитники Йоэль Барсенас и Анибаль Годой Лемус и форвард Исмаэль Диас.
К слову, в составе Англии 24 июня 2018 года хет-трик оформил Гарри Кейн, он и стал лучшим бомбардиром мундиаля в России. Капитана сборной «Трёх львов» мы тоже увидим и на чемпионате мира 2026.