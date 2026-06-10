Кто из игроков РПЛ едет на чемпионат мира-2026

Латиноамериканцы угодили в настоящую группу смерти. Выжить в квартете L в компании Англии, Хорватии и Ганы будет очень и очень тяжело. Так, шансы панамцев на выход из группы суперкомпьютер Opta оценивает в 39,96%. Для полноты статистики добавим, что возможность выхода «канальщиков» в финал искусственный интеллект оценивает в 0,34%, а вероятное чемпионство — в 0,09%.