На Шинное кладбище в Красноярске запустят регулярный рейс

С 10 июня до Шинного кладбища в краевом центре будет организован регулярный автобусный маршрут. Это поручение главы города Сергея Верещагина. Автобус среднего класса будет следовать до нового погоста по средам, субботам и воскресеньям. Движение будет осуществляться с 9:00 до 15:00, а интервал между рейсами составит 30 минут. Проезд — бесплатный. Автобус будет забирать пассажиров на остановке «Поселок Шинников» на улице 4-я Шинная и довозить до входа на новое Шинное кладбище. Стоит отметить, что тема транспортной доступности нового кладбища была затронута в ходе прямой линии с главой региона. На данный момент запустить городской автобусный маршрут не представляется возможным, поскольку к объекту ведет грунтовая дорога. По правилам безопасности, движение по ней для низкопольных автобусов с большой вместимостью запрещено. Городские власти занимаются решением этой проблемы, рассматривая проект строительства полноценной дороги, для чего потребуется выкупить частные земельные участки, расположенные на ее пути.